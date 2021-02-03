Футболист «Локомотива» Ротенберг заявил о желании продолжить карьеру, несмотря на травмы

Защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг заявил, что не планирует завершать карьеру футболиста и делает всё для того, чтобы вернуться на поле в ближайшее время.

«Сейчас тренируюсь два раза в день и сконцентрирован лишь на восстановлении и возвращении на поле, чтобы помочь команде. Самое важное на данный момент — это моё здоровье. Всё остальное будет зависеть от того, как поведёт себя колено под полноценными нагрузками в общей группе и в матчах», — цитирует Ротенберга ТАСС.

В декабре 2018 года в кубковом матче с «Рубином» Ротенберг получил травму передней крестообразной связки коленного сустава. В этом же месяце в Риме он был прооперирован.

34-летний футболист подписал контракт с железнодорожниками в августе 2016 года. С того времени он провёл за клуб 17 матчей.

Ранее экс-футболист «Локомотива» высказался об уровне игры Ротенберга.