Футболист «Локомотива» Ротенберг заявил о желании продолжить карьеру, несмотря на травмы

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Защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг заявил, что не планирует завершать карьеру футболиста и делает всё для того, чтобы вернуться на поле в ближайшее время.
Футболист «Локомотива» Ротенберг заявил о желании продолжить карьеру, несмотря на травмы
  • globallookpress.com

«Сейчас тренируюсь два раза в день и сконцентрирован лишь на восстановлении и возвращении на поле, чтобы помочь команде. Самое важное на данный момент — это моё здоровье. Всё остальное будет зависеть от того, как поведёт себя колено под полноценными нагрузками в общей группе и в матчах», — цитирует Ротенберга ТАСС.

В декабре 2018 года в кубковом матче с «Рубином» Ротенберг получил травму передней крестообразной связки коленного сустава. В этом же месяце в Риме он был прооперирован.

34-летний футболист подписал контракт с железнодорожниками в августе 2016 года. С того времени он провёл за клуб 17 матчей.

Ранее экс-футболист «Локомотива» высказался об уровне игры Ротенберга.

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