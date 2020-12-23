Экс-футболист «Локомотива» высказался об уровне игры Ротенберга

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Александр Коломейцев поделился мнением об игре защитника команды Бориса Ротенберга.

«Он трудолюбивый. Борис тренировался, как и все, но его уровень — это вторая восьмёрка РПЛ, а не чемпионская команда. Прикалывались ли над ним? Были шутки, но по-доброму. Он сам всё понимал — смеялся, да и сам шутил. Самоирония у него была», — цитирует Коломейцева Sport24.

34-летний Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года. С тех пор он провёл за команду 17 матчей.

Ранее Коломейцев рассказал о поведении Игоря Денисова в «Локомотиве».