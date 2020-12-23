Коломейцев рассказал, о поведении Денисова в «Локомотиве»

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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал, как вёл себя в команде Игорь Денисов, которого считают замкнутым человеком.
Коломейцев рассказал, о поведении Денисова в «Локомотиве»
  • РИА Новости

«Нормально с ним общались. Сначала он разговаривал не со всеми, а потом всё было нормально. При этом не сказал бы, что он сильно замкнутый. В команде он со многими нормально общался, мог спокойно прийти на командные мероприятия. Убегать от команды он не пытался», — цитирует Коломейцева Sport24

При этом он отметил, что Денисов достаточно прямолинейный человек, и если его что-то не устраивало, то он не стеснялся говорить об этом тренерскому штабу, руководству или игрокам, а его авторитет при этом явно чувствовался. 

Денисов выступал за «Локомотив» с 2016 по 2019 год. За это время он провёл за команду 93 матча, забил три мяча и отдал столько же результативных передач.

Ранее Коломейцев признался, что было непросто работать под руководством Юрия Сёмина.

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