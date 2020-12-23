Экс-футболист «Локомотива» Коломейцев признался, что было непросто работать с Сёминым

Экс-полузащитник московского «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о трудностях работы с бывшим главным тренером команды Юрием Сёминым.

«С ним непросто работать. У него есть ставка на определённых игроков, которые играют. Другим, кто сидит на замене, приходится тяжело, потому что неважно, как ты сыграл, плохо или хорошо, — выходит определённый игрок. В какой-то момент была обида. С другой стороны, понимаешь, что главное — результат», — цитирует Коломейцева Sport24.

При этом он признал, что был небольшой период, когда ему удалось заиграть под руководством Сёмина. Тем не менее Коломейцев всё равно считает, что специалист практически не использует ротацию.

73-летний Сёмин покинул «Локомотив» 31 мая по истечении срока контракта с клубом, который под его руководством трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны.

Ранее Сёмин заявил, что не получал предложений о работе в руководстве «Локомотива».