Сёмин заявил, что не получал предложений о работе в руководстве «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что ему пока не поступало предложений о работе в руководстве московского клуба.

«Я не курсе событий. Если скажут, будем думать. Предлагали ли мне работу? На данный момент работают Кикнадзе и Мещеряков», — приводит слова Сёмина ТАСС.

Он также высказался в возможном уходе Анатолия Мещерякова и Василия Кикнадзе из клуба.

«Правильно, надо найти другое место, раз они с этим не справились», — добавил специалист.

73-летний Сёмин покинул «Локомотив» 31 мая по истечении срока контракта с клубом, который под его руководством трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны.

Ранее появилась информация, что Мещеряков и Кикнадзе покинут «Локомотив».