СМИ: Мещеряков и Кикнадзе покинут «Локомотив»

Руководство РЖД намерено провести серьёзные кадровые перестановки в московском футбольном клубе «Локомотив».

Как сообщает «РБ Спорт», на рабочем совещании в РЖД по поводу будущего «Локомотива» было решено, что

в ближайшее время в клубе произойдут серьёзные перемены — Василий Кикнадзе покинет пост генерального директора, а Анатолий Мещеряков — должность председателя совета директоров. Также сообщается, что Андрей Бокарев выйдет из состава совета директоров.

Отмечается, что все эти перемены, скорее всего, произойдут до конца текущего года. При этом Марко Николич, как ожидается, сохранит должность главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» прокомментировали возможную отставку Кикнадзе.