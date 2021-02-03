Валиева рассказала, какой видит себя через 10 лет

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась мнением о длительности карьеры в женском одиночном катании.

«Не буду говорить за всех, но думаю, что кататься до 30 лет в одиночном катании — это слишком долго и менее реально, чем в парном, Как по мне, то лучше в пик своей формы сделать всё по максимуму. Чтобы потом спокойно жить с ощущением того, что всё, что мог, ты сделал. Думаю, в 25 лет прыгать четверные будет намного сложнее, чем в 15. Мне кажется, что в 25 лет я с кровати-то буду потихонечку вставать», — цитирует Olympic Channel Валиеву.

14-летняя Валиева является серебряным призёром чемпионата России среди взрослых.

Ранее Ягудин выразил надежду, что фигуристы не травмируются на прыжковом турнире.