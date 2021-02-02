Ягудин выразил надежду, что фигуристы не травмируются на прыжковом турнире

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился мнением о прыжковом фестивале в рамках командного турнира «Кубок Первого канала», который пройдёт в Москве.
Ягудин выразил надежду, что фигуристы не травмируются на прыжковом турнире
  • globallookpress.com

«Во всём мире турниры отменяются, а у нас проходят не только по стандартной системе, а ещё будет и прыжковый турнир. Это круто! Федерация фигурного катания России и её руководители делают всё возможное, чтобы спортсмены не потеряли то, ради чего они работают, — соревнования. Надеюсь, что прыжковый турнир не будет травмоопасен. Впереди финал Кубка России и чемпионат мира. Уверен, это учитывается. У зрителей будет возможность увидеть то, чего на обычных соревнованиях они не увидят на 100%. Будут совершенно другие задачи у команд, а борьба девчонок против мальчишек придаст соревнованиям в том числе и романтики. Думаю, что и парни смогут выполнить каскад из пяти прыжков. Кто-то сумеет, а кто-то — нет. Посмотрим. Я так понимаю, будет несколько попыток, и неизвестно, что может произойти под небольшим прессингом на турнире», — цитирует Ягудина РИА Новости.

Командный турнир «Кубок Первого канала» пройдёт 5—7 февраля.

Ранее Ягудин рассказал о своей роли на командном турнире в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить