Ягудин выразил надежду, что фигуристы не травмируются на прыжковом турнире

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился мнением о прыжковом фестивале в рамках командного турнира «Кубок Первого канала», который пройдёт в Москве.

«Во всём мире турниры отменяются, а у нас проходят не только по стандартной системе, а ещё будет и прыжковый турнир. Это круто! Федерация фигурного катания России и её руководители делают всё возможное, чтобы спортсмены не потеряли то, ради чего они работают, — соревнования. Надеюсь, что прыжковый турнир не будет травмоопасен. Впереди финал Кубка России и чемпионат мира. Уверен, это учитывается. У зрителей будет возможность увидеть то, чего на обычных соревнованиях они не увидят на 100%. Будут совершенно другие задачи у команд, а борьба девчонок против мальчишек придаст соревнованиям в том числе и романтики. Думаю, что и парни смогут выполнить каскад из пяти прыжков. Кто-то сумеет, а кто-то — нет. Посмотрим. Я так понимаю, будет несколько попыток, и неизвестно, что может произойти под небольшим прессингом на турнире», — цитирует Ягудина РИА Новости.

Командный турнир «Кубок Первого канала» пройдёт 5—7 февраля.

Ранее Ягудин рассказал о своей роли на командном турнире в Москве.