Радимов высказался о перепалке Паршивлюка и Карреры в прессе

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Бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал перепалку в прессе между бывшим футболистом «Спартака» Сергеем Паршивлюком и экс-наставником московского клуба итальянцем Массимо Каррерой.
Радимов высказался о перепалке Паршивлюка и Карреры в прессе
  • © РИА Новости / Игорь Руссак

«Меня с детства учили: сказал «а» — говори и «б». Надо уметь брать на себя ответственность. Нельзя переводить стрелки на других. К чему вспомнил: сегодня следил за интервью экс-спартачей и просто офигевал. Сколько позориться-то можно — что игрокам, что тренерам? Что ж там за змеиное логово такое?» — написал Радимов в своём Twitter.

В своём недавнем интервью Паршивлюк, являющийся воспитанником «Спартака», заявил, что ушёл из состава красно-белых, поскольку, по его информации, Каррера прислушался к ветеранам команды, которые не хотели, чтобы он продолжал выступать в клубе. Итальянский специалист позднее, также через прессу, назвал эти слова ложью.

Ранее сообщалось, что в «Аяксе» отказались комментировать информацию о переходе Квинси Промеса в «Спартак».

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