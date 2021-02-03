В РУСАДА отреагировали на решение WADA не обжаловать вердикт CAS

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Исполняющий обязанности гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не обжаловать вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу РУСАДА.
В РУСАДА отреагировали на решение WADA не обжаловать вердикт CAS
  • РИА Новости

«Ожиданий и тем более опасений у нас не было. Мы были готовы к любому развитию событий и любому решению наших партнёров. Как мы уже отмечали ранее, одним из мотивов нашего решения не подавать апелляцию было желание перевернуть страницу и тесно работать с WADA с целью достижения полного восстановления статуса РУСАДА», — приводит слова Буханова РИА Новости.

CAS 17 декабря 2020 года частично удовлетворил иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Как следствие такого решения, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом.

Ранее стало известно, что WADA решило не подавать апелляцию на вердикт CAS по делу РУСАДА.

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