В РУСАДА отреагировали на решение WADA не обжаловать вердикт CAS

Исполняющий обязанности гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не обжаловать вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу РУСАДА.

«Ожиданий и тем более опасений у нас не было. Мы были готовы к любому развитию событий и любому решению наших партнёров. Как мы уже отмечали ранее, одним из мотивов нашего решения не подавать апелляцию было желание перевернуть страницу и тесно работать с WADA с целью достижения полного восстановления статуса РУСАДА», — приводит слова Буханова РИА Новости.

CAS 17 декабря 2020 года частично удовлетворил иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Как следствие такого решения, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом.

Ранее стало известно, что WADA решило не подавать апелляцию на вердикт CAS по делу РУСАДА.