«Вулверхэмптон» обыграл «Арсенал» в матче 22-го тура АПЛ

В рамках 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вулверхэмптон» одержал победу над лондонским «Арсеналом».

Встреча, проходившая на стадионе «Молинье» в Вулверхэмптоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей забивали Рубен Невеш и Жоау Моутинью. У гостей отличился Николя Пепе.

«Арсенал» доигрывал встречу вдевятером из-за удалений Давида Луиша и Бернда Лено.

«Вулверхэмптон» занимает 13-е место, имея 26 очков. «Арсенал» располагается на десятой позиции, имея 31 очко.

Ранее «Тоттенхэм» проиграл «Брайтону» в матче АПЛ.