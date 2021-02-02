«Вулверхэмптон» обыграл «Арсенал» в матче 22-го тура АПЛ

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В рамках 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вулверхэмптон» одержал победу над лондонским «Арсеналом».
«Вулверхэмптон» обыграл «Арсенал» в матче 22-го тура АПЛ
  • Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Молинье» в Вулверхэмптоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей забивали Рубен Невеш и Жоау Моутинью. У гостей отличился Николя Пепе.

«Арсенал» доигрывал встречу вдевятером из-за удалений Давида Луиша и Бернда Лено.

«Вулверхэмптон» занимает 13-е место, имея 26 очков. «Арсенал» располагается на десятой позиции, имея 31 очко.

Ранее «Тоттенхэм» проиграл «Брайтону» в матче АПЛ.

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