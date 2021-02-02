Биатлонистка Старых пожаловалась на хроническую травму

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Четырёхкратная чемпионка Европы Ирина Старых заявила, что планирует продолжать спортивную карьеру, несмотря на постоянные боли в спине.
Биатлонистка Старых пожаловалась на хроническую травму
  • globallookpress.com

« Я не сказала бы, что мне стало очень легко после операции. Два-три дня могла хорошо сгибаться и разгибаться, а потом всё стало как раньше. Что бы я ни пробовала, мне ничего не помогает. Я проходила реабилитацию в апреле прошлого года. Вроде бы мне так хорошо стало, а потом я опять начала тренироваться, мышцы начали приходить в рабочее состояние —и снова все заболело. Просто адски. Я добегала сезон, скрипя зубами. Затем сделала операцию. Два-три дня мне было легко, но потом началась элементарная домашняя работа, и я поняла, что всё начинает обратно возвращаться. Пока я тренируюсь. Дальше будет видно. Завершать карьеру не хочу. Пока я хочу восстановить здоровье», — цитирует Старых «Спорт день за днем»

Ранее прокурор сообщил, что экс-главе IBU Бессебергу грозит десять лет тюрьмы.

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