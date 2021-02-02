Прокурор сообщил, что экс-главе IBU Бессебергу грозит 10 лет тюрьмы

Первый государственный прокурор Норвегии Трюде Стангхелле сообщил, какое наказание грозит бывшему главе Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу по делу о коррупции.

«Мы работаем с прокуратурой Австрии. Мы изучаем документы и проводим допросы. Наказание за коррупцию — десять лет», — приводит слова Стангхелле TV2.

Согласно отчёту комиссии IBU, помимо Бессеберга, возглавлявшего организацию с 1993 по 2018 год, в сокрытии положительных допинг-проб россиян также была признана виновной экс-генсек организации Николь Рёш.

Ранее сообщалось, что Владимир Драчёв не исключил расследований в отношении СБР после публикации отчёта комиссии IBU.