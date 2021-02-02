Прокурор сообщил, что экс-главе IBU Бессебергу грозит 10 лет тюрьмы

Короткая ссылка
Первый государственный прокурор Норвегии Трюде Стангхелле сообщил, какое наказание грозит бывшему главе Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу по делу о коррупции.
Прокурор сообщил, что экс-главе IBU Бессебергу грозит 10 лет тюрьмы
  • РИА Новости

«Мы работаем с прокуратурой Австрии. Мы изучаем документы и проводим допросы. Наказание за коррупцию — десять лет», — приводит слова Стангхелле TV2.

Согласно отчёту комиссии IBU, помимо Бессеберга, возглавлявшего организацию с 1993 по 2018 год, в сокрытии положительных допинг-проб россиян также была признана виновной экс-генсек организации Николь Рёш.

Ранее сообщалось, что Владимир Драчёв не исключил расследований в отношении СБР после публикации отчёта комиссии IBU.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить