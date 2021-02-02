Клопп оценил шансы ван Дейка сыграть в текущем сезоне АПЛ

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что центральный защитник команды Вирджил ван Дейк, скорее всего, пропустит остаток сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).
Клопп оценил шансы ван Дейка сыграть в текущем сезоне АПЛ
  • Reuters

«Никто не говорил мне, включая доктора, что у Вирджила есть шанс сыграть в текущем сезоне. Не буду говорить, что это абсолютно невозможно, но это маловероятно. Нам не стоит это обсуждать. Что бы ни случилось, я думаю, у нас есть место для Вирджила в заявку на Лигу чемпионов в случае чего. Он есть и в заявке на АПЛ, никто не говорил, что нужно что-то менять», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

В конце октября ван Дейк перенёс операцию после разрыва передней крестообразной связки колена, которую получил в столкновении с вратарём Джорданом Пикфордом в дерби с «Эвертоном» (2:2).

В текущем сезоне АПЛ 29-летний футболист провёл пять матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заключил контракт с футболистом «Престона» Дэвисом.

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