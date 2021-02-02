Черевченко высказался об игре Мирзова в «Химках»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после товарищеского матча с «Рубином» (2:2) поделился впечатлениями от игры полузащитника Резиуана Мирзова, который оформил дубль в этом матче.

«Конкретно я с Мирзовым ничего не делал — всё вместе, сообща. Он и в «Арсенале» был такой, когда играл. Сейчас играет. В «Спартаке» же у Резиуана было мало игровой практики. Наработал ли Мирзов в «Химках» вызов в сборную? По первому кругу я думаю, что да, но это не мне решать. Мне нравятся его игры», — сказал Черевченко «Чемпионату».

Мирзов выступает в «Химках» на правах аренды из «Спартака».

Ранее сообщалось, что Глушенков покинул расположение «Спартака» и может перейти в «Химки» на правах аренды.