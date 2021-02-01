Хрюнов заявил, что Чудинов после боя с Чилембой может сразиться за титул с Альваресом

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Известный промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что российский боксёр Фёдор Чудинов в случае победы над малавийцем Айзеком Чилембой намерен встретиться в поединке за титул чемпиона мира по версии WBA Super с мексиканцем Саулем Альваресом.
Хрюнов заявил, что Чудинов после боя с Чилембой может сразиться за титул с Альваресом
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Фёдор должен был провести сейчас бой и драться с Канело. Но у нас есть свои планы, которые не совпали с планами Альвареса. Следующий бой будет точно против Канело? Да. В перспективе у нас есть амбиции от Федерации бокса России о проведении боя Канело — Чудинов в Москве», — цитирует Хрюнова «РБ-Спорт».

При этом, по его словам, пока рано говорить о дате проведения поединка с Альваресом, так как сейчас все силы брошены на бой с Чилембой.

«Это очень серьёзный соперник. Готовит его к этому бою Рой Джонс, который сам планирует прибыть», — подчеркнул Хрюнов.

В послужном списке 33-летнего Чудинова 23 победы при двух поражениях. В прошедшем в сентябре поединке он техническим нокаутом в 12-м раунде победил британца Умара Садика.

Бой Чудинова с Чилембой пройдёт 20 февраля в Москве. Альварес 27 февраля проведёт бой с турком Авни Йылдырымом.

Ранее сообщалось, что Канело отказался от чемпионского пояса в среднем весе. При этом он сохранил титулы WBA и IBF во втором среднем весе.

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