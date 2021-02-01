В 2021 году в России состоится чемпионат Европы по MMA

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин сообщил, что в 2021 году в стране пройдёт чемпионат Европы по смешанным единоборствам.

«Чемпионат Европы по смешанным боевым единоборствам пройдёт впервые в России под эгидой объединённой федерации IMMAF/WMMAA», — приводит слова Габдуллина пресс-служба Союза MMA России.

По его словам, недавно министр спорта Олег Матыцин заявил о важности проведения в России подобных по масштабу соревнований в такое тяжёлое время.

«Мы сделаем всё, чтобы первенство континента прошло на самом высоком уровне и стало показательным для всех стран. В числе городов-претендентов на проведение в 2021 году — Санкт-Петербург, Казань и Сочи», — добавил Габдуллин.

Ранее сообщалось, что американский чемпион ACA подписал новый контракт с лигой, несмотря на санкции.