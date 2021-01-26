Американский чемпион ACA подписал новый контракт с лигой, несмотря на санкции

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Чемпион ACA в тяжёлом весе американец Тони Джонсон подписал новый контракт с Absolute Championship Akhmat, несмотря на санкции со стороны США.
Американский чемпион ACA подписал новый контракт с лигой, несмотря на санкции
  • РИА Новости

Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко. 

«Со своей стороны мы не видим проблем с выступлениями Джонсона в организации. Тони выразил большое желание продолжать драться в ACA, не оставил чемпионский пояс после внесения лиги в санкционный список США. Несмотря ни на что его контракт переподписан на новый срок. В целом американские санкции на сегодняшний день никак не повлияли на ростер ACA», — цитирует Яценко пресс-служба организации.

На счету 34-летнего Джонсона 13 побед, пять поражений и одна ничья в MMA, а также один поединок был признан несостоявшимся.

Ранее глава АСА рассказал, как лига отреагировала на блокировку аккаунта на YouTube.

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