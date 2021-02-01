Футболист «Тамбова» Килин: всё идёт к тому, что клуб снимется

Полузащитник «Тамбова» Антон Килин заявил, что ситуация в команде указывает на то, что клуб не будет продолжать участвовать в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Видимо, всё идёт к тому, что «Тамбов» снимется. Ни одного полноценного сбора команда не провела, народу нет. Осталось девять футболистов? Примерно всё так. Все ждут, что скажут, ищут другие команды. Что касается меня, то всё в процессе», — цитирует Килина «Чемпионат».

По его словам, у него очень мало надежд на то, что клуб не прекратит существование. Он также выразил мнение, что если бы были какие-то перспективы относительно продолжения деятельности команды, то руководство бы давно это объявило.

«В руководстве все говорят нам подождать до четвёртого числа. Не знаю, что может измениться до четвёртого числа. Через три недели уже Кубок, а команды нет, вот и всё», — добавил Килин.

После 19 туров «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. Как известно, клуб имеет финансовые проблемы и задолженности перед игроками, тренерским штабом и персоналом.

Ранее сообщалось, что в «Тамбове» осталось девять футболистов.