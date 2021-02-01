«Ахмат» пожаловался в ФИФА на футболиста Мбенга за побег из клуба

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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал ситуацию с сенегальским форвардом Аблаем Мбенгом, который самовольно покинул расположение клуба в августе 2020 года и не вернулся обратно.
«Ахмат» пожаловался в ФИФА на футболиста Мбенга за побег из клуба
  • РИА Новости

«Мбенг самовольно покинул расположение клуба ещё в августе 2020 года. Мы неоднократно пытались связаться с ним и получить разъяснения. После отъезда в клуб он не вернулся. Мбенг нарушил условия контракта, расторгнув его в одностороннем порядке без обоснованной причины. Соответственно, клуб подал претензию в палату по разрешению споров ФИФА и будет добиваться применения к игроку финансовых и спортивных санкций», — цитирует Газзаева Sport24.

28-летний Мбенг стал игроком «Ахмата» в 2015 году. За грозненский клуб сенегальский форвард провёл 112 матчей и забил 23 мяча.

Ранее в «Уфе» подтвердили, что Иванов перейдёт в клуб в ближайшее время.

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