Лыжница Ступак не выступит на этапе КМ в Ульрисехамне

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Российская лыжница Юлия Ступак пропустит этап Кубка мира в шведском Ульрисехамне, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира.
Лыжница Ступак не выступит на этапе КМ в Ульрисехамне
  • ©Maxim Thore/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Ступак после «Тур де Ски» заболела. Дома успела потренироваться лишь два дня, ещё два дня — уже здесь, в Фалуне, где затем пробежала три гонки. Пришло ей время хорошо восстановиться и провести специальные тренировки, что должно нам помочь продемонстрировать хороший результат на чемпионате мира в Оберстдорфе», — цитирует тренера сборной России Маркуса Крамера ТАСС.

Этап Кубка мира в Ульрисехамне пройдёт с 6 по 7 февраля, в программе соревнований спринты и командные спринты.

Ранее сообщалось, что Ступак не прошла квалификацию в спринте на этапе КМ в Фалуне.

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