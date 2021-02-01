Лыжница Ступак не выступит на этапе КМ в Ульрисехамне

Российская лыжница Юлия Ступак пропустит этап Кубка мира в шведском Ульрисехамне, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира.

«Ступак после «Тур де Ски» заболела. Дома успела потренироваться лишь два дня, ещё два дня — уже здесь, в Фалуне, где затем пробежала три гонки. Пришло ей время хорошо восстановиться и провести специальные тренировки, что должно нам помочь продемонстрировать хороший результат на чемпионате мира в Оберстдорфе», — цитирует тренера сборной России Маркуса Крамера ТАСС.

Этап Кубка мира в Ульрисехамне пройдёт с 6 по 7 февраля, в программе соревнований спринты и командные спринты.

Ранее сообщалось, что Ступак не прошла квалификацию в спринте на этапе КМ в Фалуне.