Гендиректор оргкомитета ЧМ-2022 назвал приоритетом здоровье и безопасность участников КЧМ-2020

Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу — 2022 Нассер Аль-Хатер высказался о проведении в Катаре клубного чемпионата мира перед грядущим мировым первенством национальных сборных.

«Мы рады уже во второй раз провести в Катаре этот турнир и готовы обеспечить безопасность и здоровье всех его участников — это наш главный приоритет. Он также даёт нам прекрасную возможность протестировать стадионы, тренировочные базы и инфраструктуру, потому что мы продолжаем готовиться к ЧМ-2022. Глобальная пандемия коронавируса затрагивает всех, но мы верим в силу и способность футбола объединять людей, дарить радость в эти трудные времена. Катар стремится сыграть свою роль в том, чтобы клубный футбол с участием топ-клубов не останавливался, в то время как пандемия продолжает влиять на жизнь людей», — цитирует Аль-Хатера Верховный комитет по проведению и наследию ЧМ-2022.

Все семь матчей клубного чемпионата мира будут сыграны на двух стадионах ЧМ в Катаре — «Ахмад бин Али» и «Эдьюкейшн Сити». На игры турнира будет допущено ограниченное число зрителей — 30% от вместимости стадиона. Чтобы получить билет, болельщик должен предоставить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее 72 часов до игры, или сертификат о вакцинации, полученный не ранее, чем через неделю после второй дозы вакцины, либо предоставить подтверждение о перенесённом после 1 октября 2020 года коронавирусе. На стадионах и прилегающих территориях болельщики будут обязаны носить маску, соблюдать социальную дистанцию, при входе на стадион у них будут проверять температуру и статус в государственном приложении по мониторингу COVID-19 EHTERAZ.

Ранее состоялась жеребьёвка клубного ЧМ по футболу.