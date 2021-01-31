28 очков Леонарда помогли «Клипперс» победить «Нью-Йорк» в матче НБА

Короткая ссылка
«Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 129:115 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Клипперс» стал Кавай Леонард, набравший 28 очков. Ещё 18 очков в активе Реджи Джексона. Серж Ибака принёс команде 15 очков.

В составе «Никс» дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов оформил Джилиус Рэндл. Ещё 25 очков в активе Иммануила Куикли. Ар Джей Барретт набрал 23 очка.

Ранее сообщалось, что баззер Лилларда принёс «Портленду» победу над «Чикаго» в матче НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить