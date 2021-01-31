28 очков Леонарда помогли «Клипперс» победить «Нью-Йорк» в матче НБА
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 129:115 в пользу гостей.
Самым результативным игроком «Клипперс» стал Кавай Леонард, набравший 28 очков. Ещё 18 очков в активе Реджи Джексона. Серж Ибака принёс команде 15 очков.
В составе «Никс» дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов оформил Джилиус Рэндл. Ещё 25 очков в активе Иммануила Куикли. Ар Джей Барретт набрал 23 очка.
Ранее сообщалось, что баззер Лилларда принёс «Портленду» победу над «Чикаго» в матче НБА.