«Портленд» победил «Чикаго» в матче НБА, Лиллард набрал 44 очка

Короткая ссылка
«Портленд Трэйл Блэйзерс» одолел «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Портленд» победил «Чикаго» в матче НБА, Лиллард набрал 44 очка
  • Reuters

Встреча прошла в Чикаго и завершилась в пользу гостей — 123:122.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Блэйзерс» Дэмьен Лиллард, набравший 44 очка. Его трёхочковый бросок с финальной сиреной и принёс победу «Портленду». Его партнёр по команде отметился дабл-даблом из 22 очков и 11 подборов.

В составе «Буллз» 31 очко набрал Лаури Маркканен, 26 баллов в свой актив записал Зак Лавин, а также дабл-дабл из 11 подборов и 11 результативных передач оформил Таддеус Янг.   

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» обыграл «Бостон» в НБА, а Энтони Дэвис набрал 27 очков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить