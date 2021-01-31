«Портленд» победил «Чикаго» в матче НБА, Лиллард набрал 44 очка

«Портленд Трэйл Блэйзерс» одолел «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Чикаго и завершилась в пользу гостей — 123:122.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Блэйзерс» Дэмьен Лиллард, набравший 44 очка. Его трёхочковый бросок с финальной сиреной и принёс победу «Портленду». Его партнёр по команде отметился дабл-даблом из 22 очков и 11 подборов.

В составе «Буллз» 31 очко набрал Лаури Маркканен, 26 баллов в свой актив записал Зак Лавин, а также дабл-дабл из 11 подборов и 11 результативных передач оформил Таддеус Янг.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» обыграл «Бостон» в НБА, а Энтони Дэвис набрал 27 очков.