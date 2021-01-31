«Нью-Джерси» прервал серию поражений в НХЛ, обыграв «Баффало»

«Нью-Джерси Девилз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Баффало, завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

Первую после серии из трёх поражений победу «Дэвилз» принесли дубли Майкла Маклауда и Майлза Вуда и шайба Андреаса Юнссона. Россияне Никита Гусев, Дмитрий Куликов и Михаил Мальцев не отметились результативными действиями.

«Баффало» ответил голами Кёртиса Лазара, Расмуса Далина и Расмуса Ристолайнена.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин был признан второй звездой дня в НХЛ.