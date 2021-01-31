Неймар заявил, что хочет остаться в ПСЖ

Бразильский нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар заявил о своём желании остаться в команде.

«Сейчас я счастлив, по-настоящему счастлив. Многое изменилось. Я не могу точно объяснить, что именно, но я адаптировался, стал спокойнее, счастливее. Я хочу остаться в ПСЖ. Я также хочу, чтобы Килиан Мбаппе остался. Мы хотим, чтобы ПСЖ стал великой командой. Я хочу продолжать играть в футбол и быть счастливым, это важнее всего», — приводит слова Неймара Get French Football News.

28-летний Неймар играет за ПСЖ с 2017 года и вместе с командой завоевал три титула чемпиона Лиги 1, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок Франции, а также один раз — Кубок французской лиги.

В общей сложности в его активе 83 гола и 46 голевых передач в 101 матче за ПСЖ.

Ранее Неймар заявил, что стал иконой футбола.