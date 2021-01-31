Подчуфарова планирует выступить на ЧР по биатлону, представляя Москву

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова намерена выступить на ближайшем чемпионате России по биатлону в составе сборной Москвы.

По словам главы Федерации биатлона Москвы Ивана Мелихова, которые передаёт ТАСС, 28-летняя спортсменка панирует вернуться в школу, которая её воспитала, — «Юность Москвы».

«Сейчас она должна решить все организационные вопросы, в том числе получить медицинский допуск. Мы с ней обговаривали этот вопрос, на чемпионате России она собирается выступить за Москву», — добавил Мелихов.

Подчуфарова дебютировала в основной сборной России в 2013 году и тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров в гонке преследования на 10 км. На взрослых чемпионатах мира её наивысшим достижением была бронза в смешанной эстафете на первенстве 2017 года в австрийском Хохфильцене. Перед стартом сезона-2019/20 она решила перейти в сборную Словении, возобновив приостановленную в 2018 году карьеру, однако не смогла получить словенское гражданство.

Ранее Валерий Польховский рассказал, придётся ли вернувшейся в Россию Подчуфаровой тренироваться за свой счёт из-за того, что она не входит в списки членов национальной команды.