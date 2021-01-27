Польховский: уверен, что в Москве найдут возможность снова взять Подчуфарову и создать ей условия для тренировок
- РИА Новости
«Территориально она должна быть приписана к региональной организации, то есть к Москве, и я уверен, что там найдут возможность снова взять спортсменку на свой баланс и создать ей условия для тренировок. Чемпионат страны состоится лишь в конце марта, тогда же будут подаваться списки членов сборной команды на следующий год, то есть времени на подготовку у Ольги более чем достаточно», — рассказал Польховский RT.
Ранее он высказал мнение о возможном возвращении Подчуфаровой в сборную России.