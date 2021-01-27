Польховский — о Подчуфаровой: никому не закрыта дорога в сборную

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал возможное возвращение пытавшейся сменить спортивное гражданство Ольги Подчуфаровой в национальную команду.

«Подчуфарова — гражданка России, российская спортсменка, и никто не может запретить ей выступать во внутренних российских соревнованиях, если она захочет продолжить карьеру. Точно так же никому не закрыта дорога в сборную: выходи на старт, показывай результат и, если этот результат соответствует критериям отбора, спортсмен должен быть в сборной независимо от того, как его зовут и где он тренируется», — заявил Польховский RT.

Он отметил, что Подчуфаровой будет непросто, поскольку за время её отсутствия подросла молодёжь, спортсменки постарше тоже набрали определённую силу.

«Время рассудит всех. Подчуфарова — опытная биатлонистка, знает как собрать в кулак волю, тем более после всех передряг, через которые ей пришлось пройти», — добавил Польховский.

Ранее Виктор Майгуров высказался о причинах возвращения биатлонистки Подчуфаровой в Россию.