Есипенко стал третьим на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

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Российский гроссмейстер Андрей Есипенко занял третье место по итогам шахматного турнира в нидерландском Вейк-ан-Зее.
Есипенко стал третьим на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее
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По итогам 13 туров 18-летний Есипенко, ставший единственным представителем России на турнире, набрал восемь очков.

Победителем турнира стал нидерландец Йорден ван Форест (8,5 балла). Второе место занял его соотечественник Аниш Гири, также набравший 8,5 очка, но уступивший по дополнительным показателям.

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен с 7,5 баллами стал шестым.

Ранее сообщалось, что 18-летний российский шахматист победил Карлсена на турнире в Вейк-ан-Зее.

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