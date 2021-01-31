Сборная России впервые с 1995 года осталась без золотых медалей на ЧЕ по биатлону
- РИА Новости
На чемпионатах Европы в 2000 и 2007 годах взрослая сборная России также не выигрывала золотых медалей, однако побеждали российские юниоры.
На ЧЕ-2021 в Душники-Здруе россияне взяли три личные медали и одну эстафетную.
Карим Халили завоевал серебро в спринте, Анастасия Шевченко — бронзу, Лариса Куклина — бронзу в индивидуальной гонке. Куклина и Евгений Гараничев взяли бронзовую награду в сингл-миксте.
Ранее сборная России стала седьмой в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону.