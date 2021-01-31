Гаджиев назвал сумму, предложенную Исмаилову за реванш с Минеевым

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Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о гонораре, который был предложен российскому бойцу смешанных единоборств Магомеду Исмаилову за реванш с чемпионом организации Владимиром Минеевым.
Гаджиев назвал сумму, предложенную Исмаилову за реванш с Минеевым
  • РИА Новости

«Сейчас деньги становятся неким критерием оценки тебя как профессионала. Чем больше ты зарабатываешь, тем ты круче. И это правильно. Я думал, что Магомед реально десяточку зарабатывает. Сейчас я уже начинаю думать, что Амир Мурадов слишком много предложил Исмаилову за бой с Минеевым. Он ему предложил 10 млн плюс бонус за победу. Раз Мага получает от 6 млн до 10 млн, то здесь он должен уже точно соглашаться», — сказал Гаджиев в интервью Александру Лютикову на YouTube.

Первый бой Исмаилова с Минеевым состоялся в 2018 году и завершился вничью.

Ранее Исмаилов был назван лучшим бойцом 2020 года.

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