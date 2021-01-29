ACA Awards: Исмаилов — лучший боец 2020 года
- АГН «Москва»
В 2020 году Исмаилов одержал две победы. Сначала он нокаутировал тяжеловеса Александра Емельяненко, а затем одержал победу решением судей над Иваном Штырковым.
«Победители определялись в три этапа: сначала прошло голосование болельщиков, а потом голосование экспертов и руководства лиги. Магомед Исмаилов заслуженно был признан бойцом года. В ACA он поднимался не по одной ступеньке, как остальные номинанты, а стремительно взлетел вверх, показывая яркие бои, создавал шоу не только в клетке, но и за её пределами», — сказал президент ACA Алексей Яценко, слова которого приводит пресс-служба промоушена.
Ранее сообщалось, как проходит раскрутка боя-реванша Исмаилова с Минеевым.