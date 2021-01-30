Сёмин отреагировал на попадание в топ-40 лучших тренеров мира

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на своё попадание в список лучших тренеров мира по версии аналитического сайта Clubelo.

«В первую очередь мне, конечно, очень приятно. Моя работа не осталась незамеченной. Трудился исключительно на благо футбола. Приятно, что мою работу так высоко оценили», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Сёмин занял 37-е место в рейтинге.

73-летний Сёмин покинул «Локомотив» 31 мая 2020 года по истечении срока контракта с клубом, который под его руководством трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Гвардиола возглавил список лучших тренеров мира по версии Clubelo.