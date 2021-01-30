Сёмин отреагировал на попадание в топ-40 лучших тренеров мира

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на своё попадание в список лучших тренеров мира по версии аналитического сайта Clubelo.
Сёмин отреагировал на попадание в топ-40 лучших тренеров мира
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«В первую очередь мне, конечно, очень приятно. Моя работа не осталась незамеченной. Трудился исключительно на благо футбола. Приятно, что мою работу так высоко оценили», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Сёмин занял 37-е место в рейтинге.

73-летний Сёмин покинул «Локомотив» 31 мая 2020 года по истечении срока контракта с клубом, который под его руководством трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Гвардиола возглавил список лучших тренеров мира по версии Clubelo.

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