Сёмин отреагировал на попадание в топ-40 лучших тренеров мира
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«В первую очередь мне, конечно, очень приятно. Моя работа не осталась незамеченной. Трудился исключительно на благо футбола. Приятно, что мою работу так высоко оценили», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».
Сёмин занял 37-е место в рейтинге.
73-летний Сёмин покинул «Локомотив» 31 мая 2020 года по истечении срока контракта с клубом, который под его руководством трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны.
Ранее сообщалось, что Гвардиола возглавил список лучших тренеров мира по версии Clubelo.