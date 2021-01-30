Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» разгромить «Оклахому» в НБА

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«Бруклин Нетс» разгромил «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» разгромить «Оклахому» в НБА
  • © Reuters

Встреча прошла в Оклахома-Сити и завершилась в пользу гостей — 147:125.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Нетс» Джеймс Харден, который оформил трипл-дабл из 25 очков, десяти подборов и 11 передач. Его партнёр по команде Кайри Ирвинг также набрал 25 очков, а ещё 20 баллов в свой актив записал Джо Харрис.

В составе хозяев по 24 очка заработали Тео Маледон и Шей Гилджес-Александер.

Ранее сообщалось, что «Юта Джаз» одержала 11-ю победу подряд в НБА, а Боян Богданович набрал 32 очка.

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