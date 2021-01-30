«Юта» одержала 11-ю победу подряд в НБА, Богданович набрал 32 очка

«Юта Джаз» обыграл «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити и завершилась со счётом 120:101.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард хозяев Боян Богданович, набравший 32 очка. Его партнёр по команде Майк Конли записал в свой актив 22 очка.

В составе «Маверикс» 25 очков набрал Лука Дончич.

Для «Юты» эта победа стала 11-й подряд. «Джазмены» продолжают лидировать в Западной конференции.

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт Уорриорз» потерпел поражение от «Финикс Санз» в НБА, несмотря на 27 набранных Стефеном Карри очков.