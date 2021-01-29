«Голден Стэйт» потерпел поражение от «Финикса» в НБА, несмотря на 27 набранных Карри очков

«Голден Стэйт Уорриорз» уступил «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Финиксе и завершилась в пользу хозяев — 113:93.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 27 очков. В составе «Санз» 20 очков в свой актив записал Микал Бриджес.

Таким образом, «Финикс» прервал свою трёхматчевую серию без побед.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Детройт Пистонс» в НБА, хотя Леброн Джеймс и Кайл Кузма набрали по 22 очка.