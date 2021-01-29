Щекутьев рассказал, когда может состояться следующий бой Гассиева

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев проведёт следующий бой весной 2021 года.

«Мы верим, что Гассиев может стать чемпионом мира. И конечно, приоритетно, чтобы он дрался в России. Думаю, на следующей неделе уже будет объявление о будущем Мурата. Полагаю, что можно говорить про март-апрель», — заявил ТАСС генеральный секретарь федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Гассиев 31 октября нокаутировал в первом раунде Нури Сефери.

Ранее сообщалось, что Щекутьев назначен генеральным секретарём Федерации бокса России.