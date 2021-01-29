Тренер сборной России рассказал о характере травмы Непряевой
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«Она сошла с дистанции, поcкольку сильно ударилась. Были наложены лонгетка и бинты. Сразу же после финиша отвезли в больницу. Как сделают снимок, будет точно понятно, что с ней. Травмировала кисть или плюсневую кость, точнее я не могу сказать. Всё будет зависеть от того, насколько серьёзная у неё травма. Исходя из этого, будет выстраиваться тренировочный процесс и возможность участия или неучастия в чемпионате мира», — сказал Бородавко Sport24.
Ранее сообщалось, что Непряева получила травму во время гонки с раздельного старта на этапе КМ в Фалуне.