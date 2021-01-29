The Athletic: дополнительные замены в АПЛ введут 6 февраля
- Reuters
Как сообщает The Athletic, дополнительная замена будет введена 6 февраля в 23-м туре чемпионата Англии. Решение об этом было принято на собрании акционеров лиги на прошлой неделе.
Нововведение должно быть одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), который регулирует правила игры в футбол, но ожидается, что это лишь формальность.
Ранее сообщалось, что РПЛ и РФС обсудили возможность введения дополнительной замены.