The Athletic: дополнительные замены в АПЛ введут 6 февраля

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Стало известно, когда в Английской премьер-лиге (АПЛ) намерены ввести дополнительные замены в случае подозрения на сотрясение мозга у игрока.
The Athletic: дополнительные замены в АПЛ введут 6 февраля
  • Reuters

Как сообщает The Athletic, дополнительная замена будет введена 6 февраля в 23-м туре чемпионата Англии. Решение об этом было принято на собрании акционеров лиги на прошлой неделе.

Нововведение должно быть одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), который регулирует правила игры в футбол, но ожидается, что это лишь формальность.

Ранее сообщалось, что РПЛ и РФС обсудили возможность введения дополнительной замены.

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