Лыжник Червоткин пропустит как минимум одну гонку на КМ в Фалуне
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По его словам, спортсмен получил сильный ушиб ноги в последней гонке после того, как лыжи соскользнули на повороте.
«Травмы серьёзной нет, нет никаких разрывов или ещё чего-то. Сегодня в гонке он участия не примет, по завтрашней — непонятно. Будем надеяться, что ничего страшного и скоро он вернётся в строй», — цитирует Бородавко РИА Новости.
Этап в Фалуне состоится в период с 29 по 31 января.
Ранее сообщалось, что норвежские лыжники не выступят на этапе Кубка мира в Чехии.