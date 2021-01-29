Лыжник Червоткин пропустит как минимум одну гонку на КМ в Фалуне

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Алексей Червоткин не примет участия в гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

По его словам, спортсмен получил сильный ушиб ноги в последней гонке после того, как лыжи соскользнули на повороте.

«Травмы серьёзной нет, нет никаких разрывов или ещё чего-то. Сегодня в гонке он участия не примет, по завтрашней — непонятно. Будем надеяться, что ничего страшного и скоро он вернётся в строй», — цитирует Бородавко РИА Новости.

Этап в Фалуне состоится в период с 29 по 31 января.

Ранее сообщалось, что норвежские лыжники не выступят на этапе Кубка мира в Чехии.