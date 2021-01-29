Грушин не верит в хамство норвежских лыжников

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Заслуженный тренер СССР и России по лыжным гонкам Александр Грушин не верит, что норвежским спортсменам свойственно проявлять хамство к соперникам на соревнованиях.
Грушин не верит в хамство норвежских лыжников
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Не верю в это. О командной тактике в лыжных гонках слишком много говорят. Хотя на самом деле всё, что порой происходит на лыжне, не идёт ни в какое сравнение с тем же велоспортом, где командная тактика существовала всегда. Что до хамства — его что, на улице мало? Каждый сейчас борется за своё существование, как может. И не в национальности дело», — сказал Грушин RT.

Он также рассказал о случае, когда сборная Норвегии помогла его подопечным избежать дисквалификации и потери золотых медалей чемпионата мира.

«Могу вспомнить чемпионат мира — 1995 в Танбер-Бэе. В женской эстафете у нас шла свой этап Ольга Данилова, и на одном из участков она по ошибке прошла с другой стороны разметки. То есть по факту срезала крошечный кусочек. На это обратил внимание кто-то из представителей жюри и, естественно, поднял вопрос о том, чтобы российская команда была дисквалифицирована за нарушение правил. За нас тогда вступились норвежцы, у которых наши девочки выиграли больше минуты. Призвали не наказывать команду за мизерное и ничего не значащее нарушение, если всем очевидно, насколько русские сильнее остальных. Следом аналогичную позицию высказали шведы. И вопрос в отношении санкций был закрыт»,— добавил тренер.

Ранее Николай Зимятов заявил, что скандинавским лыжникам свойственна гипертрофированная хитрость.

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