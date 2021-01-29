Тренер «Аякса» исключил возможность перехода Промеса в «Спартак»
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«Будет ли трансфер? Нет. Он играет в «Аяксе» и хочет играть здесь. Мы им довольны», — цитирует тен Хага ESPN.
Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграл вместе с красно-белыми чемпионат России и Суперкубок страны. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, Промес отметился 33 результативными передачами.
В этом сезоне он провёл 25 матчей, забил шесть мячей и отдал один голевой пас.
Ранее стало известно, сколько «Спартак» готов заплатить «Аяксу» за Промеса.