Тренер «Аякса» исключил возможность перехода Промеса в «Спартак»

Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника команды Квинси Промеса в московский футбольный клуб «Спартак».

«Будет ли трансфер? Нет. Он играет в «Аяксе» и хочет играть здесь. Мы им довольны», — цитирует тен Хага ESPN.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграл вместе с красно-белыми чемпионат России и Суперкубок страны. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, Промес отметился 33 результативными передачами.

В этом сезоне он провёл 25 матчей, забил шесть мячей и отдал один голевой пас.

Ранее стало известно, сколько «Спартак» готов заплатить «Аяксу» за Промеса.