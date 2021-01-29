«Зенит» проиграл «Милану» в баскетбольной Евролиге
- globallookpress.com
Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счётом 82:76 в пользу хозяев площадки.
Самыми результативными игроками «Зенита» стали Остин Холлинс и Кевин Пангос, набравшие по 12 очков. Ещё 11 очков в активе Кей Си Риверса.
В составе «Милана» 14 очков набрал Кевин Пантер. Ещё 13 очков команде принёс Серхио Родригес. По 12 очков набрали Малкольм Дилэйни и Кайл Хайс.
Следующим соперником «Зенита» станет турецкий «Фенербахче». Матч пройдёт в Стамбуле 5 февраля.
Ранее сообщалось, что «Химки» потерпели 15-е подряд поражение в Евролиге, уступив «Фенербахче».