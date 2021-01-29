Траньков прокомментировал решение не переносить ЧМ по фигурному катанию

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию тренер Максим Траньков прокомментировал решение исполкома Международного союза конькобежцев (ISU) не изменять сроков проведения чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года.
Траньков прокомментировал решение не переносить ЧМ по фигурному катанию
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Не мне оценивать, правильное решение или нет, но многие надеялись на это. Соревнования по шорт-треку и конькобежному спорту состоялись в срок, а они также часть международной федерации. Фигуристы ждали, что всё пройдёт также в срок. Новость позитивная», — приводит слова Транькова «Чемпионат».

Чемпионат мира должен пройти с 22 по 28 марта 2021 года в Стокгольме.

Ранее сообщалось, что организаторы ЧМ по фигурному катанию подтвердили проведение турнира в запланированные сроки.

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