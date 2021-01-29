Траньков прокомментировал решение не переносить ЧМ по фигурному катанию
- РИА Новости
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«Не мне оценивать, правильное решение или нет, но многие надеялись на это. Соревнования по шорт-треку и конькобежному спорту состоялись в срок, а они также часть международной федерации. Фигуристы ждали, что всё пройдёт также в срок. Новость позитивная», — приводит слова Транькова «Чемпионат».
Чемпионат мира должен пройти с 22 по 28 марта 2021 года в Стокгольме.
Ранее сообщалось, что организаторы ЧМ по фигурному катанию подтвердили проведение турнира в запланированные сроки.