«Металлург» победил «Спартак» и вышел в плей-офф КХЛ

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Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» победил «Спартак» и вышел в плей-офф КХЛ
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Металлургу» принесли шайбы Егора Яковлева, Николая Кулёмина и Андрея Чибисова.

«Спартак» ответил голом Робина Ганзла.

Такой результат позволил «Металлургу», занимающему третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, досрочно обеспечить себе путёвку в плей-офф. Прежде это удалось казанскому «Ак Барсу», московскому ЦСКА, омскому «Авангарду» и уфимскому «Салавату Юлаеву».

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» потерпел четвёртое подряд поражение в КХЛ, уступив «Ак Барсу».

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