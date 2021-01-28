«Металлург» победил «Спартак» и вышел в плей-офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Металлургу» принесли шайбы Егора Яковлева, Николая Кулёмина и Андрея Чибисова.

«Спартак» ответил голом Робина Ганзла.

Такой результат позволил «Металлургу», занимающему третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, досрочно обеспечить себе путёвку в плей-офф. Прежде это удалось казанскому «Ак Барсу», московскому ЦСКА, омскому «Авангарду» и уфимскому «Салавату Юлаеву».

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» потерпел четвёртое подряд поражение в КХЛ, уступив «Ак Барсу».