«Автомобилист» потерпел четвёртое подряд поражение в КХЛ, уступив «Ак Барсу»
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Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Победу «Ак Барсу» принесли шайбы Альберта Яруллина, Дмитрия Воронкова и Найджела Доуса.
«Автомобилист» ответил голом Степана Хрипунова.
Для екатеринбургской команды это поражение стало четвёртым подряд, казанский клуб, в свою очередь, победил впервые после двух поражений.
В других матчах игрового дня новосибирская «Сибирь» в овертайме взяла верх над челябинским «Трактором» (3:2), а казахстанский «Барыс» победил нижнекамский «Нефтехимик» (4:1).
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» обыграл «Амур» и вышел в плей-офф КХЛ.