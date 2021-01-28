«Автомобилист» потерпел четвёртое подряд поражение в КХЛ, уступив «Ак Барсу»

Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение от казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Ак Барсу» принесли шайбы Альберта Яруллина, Дмитрия Воронкова и Найджела Доуса.

«Автомобилист» ответил голом Степана Хрипунова.

Для екатеринбургской команды это поражение стало четвёртым подряд, казанский клуб, в свою очередь, победил впервые после двух поражений.

В других матчах игрового дня новосибирская «Сибирь» в овертайме взяла верх над челябинским «Трактором» (3:2), а казахстанский «Барыс» победил нижнекамский «Нефтехимик» (4:1).

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» обыграл «Амур» и вышел в плей-офф КХЛ.