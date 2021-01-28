Тарасова: только глупый может не понимать важность проведения ЧМ по фигурному катанию

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию, согласно которой исполком Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение не изменять сроки проведения чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года.
Тарасова: только глупый может не понимать важность проведения ЧМ по фигурному катанию
  • РИА Новости

«Только глупый может не понимать важность его проведения. Весь наш спорт держится на соревнованиях разного типа. Отменены сотни турниров. Для чего тренироваться, преподавать, развивать вид, если не будет таких стартов, как чемпионаты мира и Европы?» — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Она отметила, что не хотела бы стать свидетелем того, как такой вид спорта, как фигурное катание, будет умирать.

«А это обязательно случится, если не будет мировых и европейских чемпионатов. Их надо проводить обязательно. Чемпионат мира просто должен быть — и точка», — подытожила Тарасова.

Чемпионат мира должен пройти с 22 по 28 марта 2021 года в Стокгольме.

Ранее появилась информация, что ЧМ по фигурному катанию пройдёт в запланированные сроки.

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