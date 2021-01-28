Биатлонист Кристиансен — об отчёте комиссии IBU по Бессебергу: эти факты пугают

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен высказал мнение об отчёте комиссии Международного союза биатлонистов (IBU), согласно которому экс-глава организации Андерс Бессеберг был признан виновным по делу о сокрытии допинг-проб российских биатлонистов.

«Эти факты пугают. Выглядит так, что в течение долгого времени IBU плохо работал в том, что касается систематического допинга в России и попыток с ним бороться. От этого пострадали только мы, спортсмены. Это нам приходилось бороться с мошенниками. Это ужасно — пытаться их победить. Очень неприятно, что он впутался в это. Я чувствую, что это не прямая коррупция, а просто закрывание глаз и, может быть, немного доверчивой норвежской наивности», — приводит слова Критиансена NRK.

Он отметил, что комиссия IBU проделала великолепную работу, расследуя дело Бессеберга.

«Сейчас мы хорошо относимся к IBU. И что он открыт относительно вещей, которые могут быть лучше. Они более прозрачны, восприимчивы к конструктивной критике, и чувствуется, что все спортсмены и все нации одинаково ценны», — добавил Кристиансен.

Согласно отчёту комиссии, помимо Бессеберга, возглавлявшего IBU с 1993 по 2018 год, в сокрытии положительных допинг-проб россиян также была признана виновной экс-генсек организации Николь Рёш.

Ранее Себастиан Самуэльссон заявил, что Бессеберг разрушил биатлон.