СМИ: Кокорин получит рабочую визу в Италию 30 января

Российский нападающий «Фиорентины» не сможет помочь своей новой команде в ближайшее время и-за отсутствия рабочей визы.

Об этом сообщает «РБ-Спорт». По информации источника, Кокорин прилетел в Италию по туристической визе, а для выступлений за новый клуб необходима рабочая. Ожидается, что этот вопрос будет решён 30 января.

Кокорин сможет принять участие только в следующем матче «Фиорентины», который состоится 5 февраля: с «Интером» на стадионе «Артемио Франки».

Российский нападающий перешёл в итальянский клуб из «Спартака» в зимнее трансферное окно.

Ранее Кокорин объяснил, почему не уехал в Европу раньше.